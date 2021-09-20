Сейчас проводят исследования анализов не только детей, но и работников садика. Об этом сообщила журналистам руководитель городского отдела образования Наталья Вороненко.

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Проводят дополнительные исследования

Сначала было известно лишь о 6 малышах, которые отравились. Однако на выходных госпитализировали еще 2 воспитанников детсада. Всем пострадавшим 4 или 5 лет.

Врачи рассказали о подозрении на золотистый стафилококк, поскольку на это указывают все симптомы. Однако результаты анализов не показали наличие соответствующих бактерий у малышей.

Сейчас проводятся дополнительные анализы проб. Кроме детей, проверяют и помощника воспитателя, помощника повара и кладовщика. Их сейчас отстранили от работы.

Что было известно ранее

Малышам сразу поставили диагноз "острая кишечная инфекция". После оказания первой медицинской помощи первых пострадавших отправили домой.

Правоохранители впоследствии открыли уголовное производство. Этот случай расследуют как нарушение санитарных правил. Если виновных найдут, то им может грозить разное наказание: