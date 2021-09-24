Массовое отравление в детском саду Запорожской области: есть госпитализированы

В детском саду Вольнянска Запорожской области произошло массовое отравление. В больницу госпитализировали четверо воспитанников.

Еще 5 дошкольников лечатся дома. Заболевшим детям диагностировали острую кишечную инфекцию.

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9 воспитанников из трех групп детского сада в городе Вольнянск обратились за помощью в медучреждение с жалобами на повышение температуры, тошноту и диарею. Сообщение поступали в период с 19 по 22 сентября.

Все больные дети обследованы "быстрыми" тестами на ротавирусы. Антиген ротавируса не обнаружен. В целом зарегистрировано 9 случаев заболевания ОКИ среди детей дошкольного возраста. Из них 4 ребенка несколько дней находились на лечении в Вольнянске многопрофильной больницы,

– говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Острая кишечная инфекция - что это? Источник: ЦОЗ Одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, которое может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно ОКИ вызваны бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.

Как передаются острые кишечные инфекции

ОКИ передаются через зараженную еду и воду, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы обихода. Чаще всего возбудители кишечных инфекций содержатся в сырой пищи животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.

Симптомы кишечной инфекции / Инфографика 24 канала