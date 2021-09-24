Массовое отравление в детском саду Запорожской области: есть госпитализированы
Источник:Госпродпотребслужба Запорожской области
В детском саду Вольнянска Запорожской области произошло массовое отравление. В больницу госпитализировали четверо воспитанников.
Еще 5 дошкольников лечатся дома. Заболевшим детям диагностировали острую кишечную инфекцию.
К теме Стартовал учебный год как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа
9 воспитанников из трех групп детского сада в городе Вольнянск обратились за помощью в медучреждение с жалобами на повышение температуры, тошноту и диарею. Сообщение поступали в период с 19 по 22 сентября.
Все больные дети обследованы "быстрыми" тестами на ротавирусы. Антиген ротавируса не обнаружен. В целом зарегистрировано 9 случаев заболевания ОКИ среди детей дошкольного возраста. Из них 4 ребенка несколько дней находились на лечении в Вольнянске многопрофильной больницы,
– говорится в сообщении.
При этом отмечается, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Острая кишечная инфекция - что это?
Источник: ЦОЗ
Как передаются острые кишечные инфекции
ОКИ передаются через зараженную еду и воду, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы обихода. Чаще всего возбудители кишечных инфекций содержатся в сырой пищи животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.