В Госпродпотребслужбе отметили, что вирусы или бактерии могут попасть в пищевые продукты на любой стадии пути от производства до стола. Поэтому каждый участник процесса, от производителя до потребителя, играет роль в предотвращении заражения пищи.
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Что случилось:
- 16 января 2022 года в Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины поступило экстренное сообщение от двоих человек о повышении температуры тела и рвоте.
- Бригада экстренной медицинской помощи доставила больных в больницу. Там им установили диагноз "гастроэнтероколит".
- Впоследствии поступило сообщение об обращении еще 14 человек с признаками пищевого отравления.
- 17 января сообщили, что за помощью обратились 2 ребенка в возрасте 10 и 14 лет.
Взрослые пациенты отказались от госпитализации, а свое недомогание связывают с употреблением пищи в ресторане "Гетьман", который расположен в селе Мигово Вижницкого района. О состоянии детей пока неизвестно.
Расследование продолжается
На место происшествия сразу выехали специалисты. Факторы передачи, обстоятельства и источник возбудителя заболевания устанавливают путем эпидрасследования случаев острых кишечных инфекций. О дальнейших выводах и результатах исследований обещают сообщить позже.