Всего с острой кишечной инфекцией оказалось 11 человек. Среди них было 6 подростков.
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Праздновали выпускной
По словам пострадавших, первые признаки заболевания появились ночью после празднования. Среди них наблюдались следующие:
- тошнота;
- рвота;
- температура.
Они жаловались на:
- общую слабость;
- повышение температуры тела до 38 – 39 градусов;
- понос;
- тошноту;
- рвоту;
- боли в животе.
Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Их госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы в течение следующих 3 дней. Сейчас их состояние описывают как удовлетворительное и средней степени тяжести.
По сообщению от Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней в регионе зарегистрирован групповой очаг острой кишечной инфекции. Они праздновали выпускной вечер,
– говорится в сообщении.
Расследование инцидента
Медики начали эпидемиологическое расследование. Всего обследовали 24 человека – 11 заболевших, еще 4 работников заведения и 9 контактных лиц.
"Проведено 33 бактериологические обследования на патогенную флору объектов окружающей среды в очаге, в частности пищевых продуктов, смывов, питьевой воды", – сообщили в МОЗ.
В настоящее время неизвестен источник возбудителя инфекции. Основную причину вспышки еще устанавливают. Также продолжается эпидемиологическое расследование там, где возникла вспышка и по месту жительства пострадавших.