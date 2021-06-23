Люди массово отравились на праздновании выпускного на Прикарпатье, – МОЗ

В Ивано-Франковской области более десятка человек одновременно доставили в больницу с отравлением. Известно, что они праздновали выпускной в гостинично-развлекательном комплексе.

Всего с острой кишечной инфекцией оказалось 11 человек. Среди них было 6 подростков.

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Праздновали выпускной

По словам пострадавших, первые признаки заболевания появились ночью после празднования. Среди них наблюдались следующие:

тошнота;

рвота;

температура.

Они жаловались на:

общую слабость;

повышение температуры тела до 38 – 39 градусов;

понос;

тошноту;

рвоту;

боли в животе.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Их госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы в течение следующих 3 дней. Сейчас их состояние описывают как удовлетворительное и средней степени тяжести.

По сообщению от Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней в регионе зарегистрирован групповой очаг острой кишечной инфекции. Они праздновали выпускной вечер,

– говорится в сообщении.

Расследование инцидента

Медики начали эпидемиологическое расследование. Всего обследовали 24 человека – 11 заболевших, еще 4 работников заведения и 9 контактных лиц.

"Проведено 33 бактериологические обследования на патогенную флору объектов окружающей среды в очаге, в частности пищевых продуктов, смывов, питьевой воды", – сообщили в МОЗ.

В настоящее время неизвестен источник возбудителя инфекции. Основную причину вспышки еще устанавливают. Также продолжается эпидемиологическое расследование там, где возникла вспышка и по месту жительства пострадавших.



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