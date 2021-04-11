Виктор Ляшко заявил, что перед Министерством здравоохранения стоит задача до конца 2021 провести около 47 миллионов вакцинаций от COVID-19.

Главный санитарный врач отметил, что вакцинировать должны людей старше 18 лет. Об этом он сообщил в интервью Янине Соколовой.

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Мне, как санитарному врачу, нужно организовать около 47 миллионов уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет. Это возможно организовать только тогда, когда мы откроем массовую вакцинацию

– сказал заместитель главы Минздрава.

Виктор Ляшко объяснил, что в начале апреля, согласно решению СНБО, поставлена ​​задача вакцинировать большинство, то есть почти 70% взрослого населения Украины.

В то же время он призвал всех украинских граждан, когда придет очередь, прививаться без сомнений любым препаратом, доступным на тот момент.

Темпы вакцинации в Украине: коротко

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 4048 человек.

Всего с начала прививочной кампании прививки получили 377 050 граждан.

По состоянию на 10 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 438 328 человек.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала