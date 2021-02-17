В Украине готовятся к массовой вакцинации от COVID-19. Однако все может произойти не так, как ожидается. Причина в том, что медики до сих пор не уверены, есть ли в Украине мутировавший коронавирус.

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили новый штамм коронавируса. В Соединенном Королевстве уже заболели 32 человека. Мутированную версию зафиксировали в 10 странах.

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Вирусы мутируют, чтобы выжить

По словам ученых, с помощью мутации вирус пытается адаптироваться к лекарствам, которые используют медики для его ликвидации. Также вирус хочет адаптироваться и к вакцинам, которые направлены на торможение его распространения.

Ученым известны уже 3 мутации COVID-19:

британская;

южно-африканская;

бразильская.

Британская – заразнее других. У нее видоизмененный спаечный белок, который позволяет закрепиться в клетке и проникнуть внутрь.

Южно-Африканский и бразильский варианты также имеют высокую патогенность, то есть легче вызывают болезни. Впрочем от британского штамма их отличает еще несколько угрожающих особенностей.

Борьба вакцинами

Мутация N501, которая массово распространена в Южно-Африканской республике, заставила власть отказаться от уже заказанной вакцины AstraZeneca.

Еще в конце января правительство ЮАР закупило более 1 миллиона доз препарата. Его завезли в республику в начале февраля, а уже через несколько дней выяснили, что зря.

Отчет ученых показал, что эффективность вакцины против легкой формы вируса довольно низкая. Мы не уверены, что эта вакцина позволяет предупредить тяжелые случаи заболевания при заражении штаммом N501,

– отметил сопредседатель комитета ЮАР по борьбе с COVID-19 Салим Абдул Карим.

Что ставит под угрозу иммунизацию в Украине

В Украине еще не начали иммунизацию, но ожидают поставку в ближайшее время. Ожидают несколько видов вакцин по программе COVAX от ВОЗ. Среди них и разработку AstraZeneca. Британско-шведская компания уже подала документы на регистрацию своего препарата в Украине.

Впрочем украинские органы здравоохранения не ведут статистику заболевания новыми штаммами. Поэтому мы не знаем, циркулируют ли мутации в Украине. Но не только это ставит под угрозу всю кампанию вакцинации от коронавируса.

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"Украина не может самостоятельно определить на эффективность, на безопасность ту или иную вакцину. Все потому, что мы не имеем мощностей лабораторных, мы не имеем высокотехнологичного оборудования, у нас нет мотивированного, подготовленного персонала", – сказал глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин.

По его словам, в Украине также не подготовлен медперсонал для начала массовой вакцинации. Формирование мобильных бригад для иммунизации населения начали только в 2021 году. Отсутствие квалифицированного персонала значительно замедляет темпы вакцинации, а это играет против общества.

Если наше государство не примет условия, чтобы хотя бы 50% населения было вакцинировано к осени, то мы будем иметь как раз вторую крупную вспышку развития пандемии COVID-19 в Украине,

– добавил Александрин.

Статистика частных лабораторий показывает, что примерно половина украинцев уже имеет антитела к COVID-19. Однако не стоит забывать, что через полгода человек может заболеть повторно. Поэтому массовая вакцинация – безопасный и надежный способ защититься.

Впрочем, и ее эффективность можно свести на нет, если не отслеживать разновидности коронавируса, ведь мощные мутации быстро распространяются по миру.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала