Массовую трансплантацию органов от ГМО-свиней к людям хотят начать в следующем году
Американская биотехнологическая компания United Therapeutics готова начать массовую трансплантацию орагнов людям от генетически модернизированных свиней уже в 2021 – 2022 году.
Компания рассчитывает получить "неограниченное количество органов для трансплантации. Об этом сообщает Futurism.
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В прошлом году United Therapeutics довели ГМО-свиней до соответствующего уровня – животные имеют 10 геномных модификаций. Так, у свиней с United Therapeutics 4 отключенных собственных генов и 6 добавленных генов от человека. Это позволило приблизить животные органы к человеческим донорским.
Мы уже на пороге. Мы надеемся начать работать с людьми в ближайший год или 2. У нас также уже есть свинья, органы которой мы передадим людям в 2021 или 2022 году. Наша конечная цель – получить неограниченное количество органов,
– рассказал главный научный сотрудник Revivicor (дочерней компании United Therapeutics) Дэвид Аярес.
В целом United Therapeutics и Revivicor сначала планируют трансплантировать от свиньи к человеку почки, а затем перейти к пересадке сердца.
Трансплантация органов от животных к людям: что известно
- В декабре 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило Revivicor выращивать генно-модифицированных свиней для проведения лабораторных тестов, трансплантации органов, создание лекарств и производства мяса, безопасного для людей с аллергией.
- Revivicor – не единственная компания, которая планирует трансплантировать органы свиней людям. Бостонская компания eGenesis и ее китайский партнер Qihan Biotech уж вырастили тысячи отредактированных свиней с множественными геномными изменениями с этой же целью. Но о четких сроках воплощения своих технологий в клиническую практику они не сообщали.
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