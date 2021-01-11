Американская биотехнологическая компания United Therapeutics готова начать массовую трансплантацию орагнов людям от генетически модернизированных свиней уже в 2021 – 2022 году.

Компания рассчитывает получить "неограниченное количество органов для трансплантации. Об этом сообщает Futurism.

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В прошлом году United Therapeutics довели ГМО-свиней до соответствующего уровня – животные имеют 10 геномных модификаций. Так, у свиней с United Therapeutics 4 отключенных собственных генов и 6 добавленных генов от человека. Это позволило приблизить животные органы к человеческим донорским.

Мы уже на пороге. Мы надеемся начать работать с людьми в ближайший год или 2. У нас также уже есть свинья, органы которой мы передадим людям в 2021 или 2022 году. Наша конечная цель – получить неограниченное количество органов,

– рассказал главный научный сотрудник Revivicor (дочерней компании United Therapeutics) Дэвид Аярес.

В целом United Therapeutics и Revivicor сначала планируют трансплантировать от свиньи к человеку почки, а затем перейти к пересадке сердца.

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