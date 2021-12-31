Произошла трагедия в четверг, 30 декабря, около 21:00. Известно, что ребенку было всего 2 года.

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Что случилось

По информации областного управления Нацполиции, ребенок находился на лечении с 24 декабря. У него было сердечно-сосудистое заболевание.

Известно, что женщина позвонила из приемного отделения больницы и сообщила, что двухлетний ребенок умер по вине врача. По ее словам, он не оказал соответствующую помощь.

Открыли уголовное производство

По факту о невыполнении или ненадлежащем выполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного, открыли уголовное производство.

Ожидают проведения судебно-медицинской экспертизы. Больше деталей пока неизвестно.

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К слову, министр здравоохранения Виктор Ляшко недавно сообщил, что именно в период рождественско-новогодних праздников в больницы поступает множество детей. В частности, с ожогами.