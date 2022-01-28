"Мечтаю изменить мир": история будущего компьютерного гения, живущего с аутизмом

Кирилл Корж – уникальный ребенок, он занимается множеством интересных дел, не очень характерных для обычного подростка, сосредоточенного исключительно на гаджетах и подростковых конфликтах с миром.

Парень быстро увлекается и хватается за все интересное: обожает мчаться на скейте, гонять по улицам на велосипеде, кататься на санках со старшим братом, мастерить и чинить домашнюю утварь с отцом, помогать в домашних делах маме, общаться с друзьями по интересам в кружках и на прогулке по городу. Но самым любимым делом для Кирилла стал мир компьютеров, который подросток познал еще в два года.

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Сейчас мальчику одиннадцать лет, он растет живым и непоседливым, так как кроме аутизма у него еще и гиперактивность. По словам мамы мальчика, Елены, из-за чрезмерной активности сына частенько случаются казусы: то собьет кого-то с ног, то наступит, то сначала сделает, потом подумает, и все время куда-то спешит, что не очень понятно окружающим:

Я постоянно сопровождаю ребенка и часто смягчаю неприятные ситуации с другими людьми. Но когда люди узнают об увлечении сына, их мнение о нем меняется к лучшему. Поэтому советую всем родителям детей с особенностями развития обязательно говорить о сильных сторонах и специальных интересах своего ребенка. Это повышает самооценку ребенка и родителей,

– рассказала Елена.

Мальчик стал одним из героев проекта МОО "Ребенок с будущим", который занимается адвокацией прав детей с аутизмом в Украине – новогоднего календаря 2022 года.

По словам женщины, большие и трудные шаги в развитии ребенка для родителей – это маленькие и незаметные в глазах посторонних людей. Поэтому нужно сконцентрироваться на маленьких успехах и фиксировать их в памяти. Из маленьких шагов выходит длинная тропа длиной в жизнь!

Образование Кирилла

Кирилл с семьей живет в Бердянске Запорожской области, мальчик учится в общеобразовательной школе на индивидуальной форме обучения по программе педагогической коррекции. Также подросток довольно неплохо справлялся на дистанционном обучении в условиях карантинных ограничений из-за COVID-19. По впечатлениям мамы, инклюзия – это большое испытание как для педагогов, так и для детей нашей страны:

"Я сама социальный педагог и считаю, что инклюзия должна начинаться со двора. Ведь инклюзия – это не только когда в классе есть ребенок с особыми образовательными потребностями, а за дверью он изгнанник… Очень часто встречаются разные комментарии, но очень хочется, чтобы мы все стали терпимее и добрее друг к другу и к детям" – отметила мама подростка.

Она добавила, что молодые педагоги проще воспринимают новую систему обучения, легче подстраиваются под меняющиеся требования. Учителя же, у которых за плечами стаж в 20 – 25 лет, очень ригидно воспринимают новое. Поэтому для полноценной инклюзии должно пройти очень много времени, чтобы общество и институции воспринимали особенности развития людей не как проблему, а как инаковость, не более.

Мама Кирилла считает, что не все плохо и некоторые подвижки все-таки есть. Ведь если еще три – четыре года назад в маленьком городе невозможно было найти кружок, куда бы брали детей с особенностями развития и инвалидностью, то сейчас все иначе. Елена вспоминает, как убеждала директора Дома творчества в том, чтобы предоставить таким детям доступ к развивающим занятиям.

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Разговор был успешным настолько, что женщина несколько лет подряд сама курировала группы по декоративно-прикладному искусству и зоокружкам в этом заведении. Да, вопросы и разногласия в видении возникают до сих пор, но они регулируются на месте и не носят системного характера сплошного неприятия.

Путь к диагнозу

Даже в процессе диагностирования ребенка в раннем детстве семья столкнулась с препятствиями и непониманием медицинской системой особенностей ребенка и жизни семьи.

Предварительный диагноз мы получили в один год восемь месяцев – аутоподобное поведение, гипоксически-ишемическое поражение (ГИУ) ЦНС. Инвалидность оформили в два с половиной года – сначала на основании ГИУ и задержки психоречевого развития (ЗМР), впоследствии – из-за диагностированного аутизма. Затем еще добавилась плоско-вальгусная деформация стоп. Трудностей было множество, ведь мы из маленького города,

– объяснила женщина

Врачи настаивали на госпитализации в психоневрологический диспансер в 200 км от дома. Но, пользуясь законными правами, родители смогли отстоять право получить диагноз без госпитализации. В то время очень распространено было давление на семьи именно в направлении госпитализации, и не все семьи проходили этот этап. Семья выбрала другой вариант – поехать к И.А.Марценковскому в Киев, где получили не только диагностику, но и рекомендации.

После этого мы двигались в направлении развития, а не в направлении ухудшения психоэмоционального состояния семьи.

Каждый день все эти годы семья занималась развитием сына и следила за результатами. До шести лет семья четко придерживалась расписания, которому подчинила жизнь каждого. Однако впоследствии Кирилл научился терпеливо относиться к изменениям обстоятельств или расписанию событий, поэтому сейчас семья может позволить себе варианты, на которые парень не реагирует болезненно, – путешествия, незапланированное посещение гостей или другие интересности, которые поднимают настроение. Почти единственное, что осталось "по графику" – это печенье с молоком перед ночным отдыхом под любимый мультик Кирилла – "Бобик в гостях у Барбоса".

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Хобби и интересы

"Изюминкой" Кирилла является его интерес и хобби: парень живет компьютером. Мама вспоминает, что с рождения никогда не запрещала и не ограничивала использование, понимая, что мир изменился и дети будут пользоваться техникой больше взрослых:

В два года, не зная букв, цифр, правил чтения и не владея языком, сын свободно находил в Интернете все, что его интересовало, даже мне помогал. Интересно то, что в таком юном возрасте ни разу ничего не повредил и не удалил файл или программу. Когда Кириллу исполнилось восемь лет, он попал на первые компьютерные курсы по Minecraft, где окончательно понял, что это его деятельность,

– рассказала Елена.

Затем последовало программирование в Scratch, кружок компьютерной анимации. В четвертом классе учитель даже просил Кирилла писать задачи для учащихся шестого класса, которые потом дети решали. Уже год сын ходит на индивидуальные занятия в компьютерную академию "Шаг", овладел роботехникой "Лего", пишет игры на Construct 3, изучил симулятор сбора компьютера и знает, как работает вся система. Периодически создает проекты в Scratch, сайты на wix.com. Но больше всего сын мечтает о собственной 3D-игре и виртуальной реальности.

Однако самое главное для семьи Кирилла – чтобы сын рос счастливым. Конечно, парень ставит грандиозные цели, например, модернизировать мир, однако часто в семейном кругу за теплыми объятиями и веселым смехом проявляется то самое счастье, ощущение которого самое сильное и ценное в мире и для подростка, и для родителей.