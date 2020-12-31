Медбрат из Калифорнии получил положительный тест на COVID-19 после того, как привился вакциной от компании Pfizer. С момента проведения инъекции до обнаружения коронавируса прошло 8 дней.

Этот медбрат получил препарат от компании Pfizer 18 декабря, пишет ABC 10News.

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Но в сочельник медик Мэтью, который из-за увеличенной нагрузки работает сразу в двух больницах города Сан-Диего, почувствовал недомогание после завершения рабочей смены.

Он сообщил, что сначала почувствовал озноб, потом у него появилась мышечная боль и усталость. 26 декабря мужчина отправился в больницу и прошел тест на ковид, который дал неожиданный результат. Это хоть и удивляет, но не является редкостью, считают эксперты.

Почему так произошло

Например эксперт-инфекционист из Сан-Диего доктор Кристиан Рамерс (Christian Ramers) заявил, что подобное может происходить с людьми, которые постоянно сталкиваются с коронавирусом на работе.

Вполне возможно, что Мэтью заразился еще даже до проведения прививки. А если это произошло и после, то ничуть не противоречит науке. Дело в том, что выработка иммунитета, достаточного для защиты от заражения, происходит в течение двух недель после проведения прививки.