Медицина не встроила мне в мозг моего отца: дочь Гейтса вакцинировалась от COVID-19
Одна из дочерей миллиардера Билла Гейтса сделала прививку от коронавируса. Сейчас 24-летняя Дженнифер получила только первую дозу из 2 необходимых.
Источник:24 канал
В соцсети девушка разместила фото, на котором в руках держит наклейку с надписью "Я получила свою прививку от COVID-19".
Читайте также Почему чип в вакцине против коронавируса невозможен: опровергаем очередной фейк
По словам дочери Гейтса, другим также стоит подумать о вакцинации. Девушка отметила, что чем больше людей будут иметь иммунитет, тем безопаснее будет для всех.
К сожалению, вакцина не вживила мне в мозг моего гениального отца,
– пошутила Дженнифер Гейтс.
Она также добавила, что даже после вакцинации будет продолжать носить маску, а то и две.
К слову, сам Билл Гейтс сделал прививку еще 22 января.
Что известно о Дженнифер Гейтс?Она – дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, которого считают одним из самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в более 124 миллиардов долларов. Девушка учится в Стэнфордском университете.
Поделиться новостью