Одна из дочерей миллиардера Билла Гейтса сделала прививку от коронавируса. Сейчас 24-летняя Дженнифер получила только первую дозу из 2 необходимых.

В соцсети девушка разместила фото, на котором в руках держит наклейку с надписью "Я получила свою прививку от COVID-19".

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По словам дочери Гейтса, другим также стоит подумать о вакцинации. Девушка отметила, что чем больше людей будут иметь иммунитет, тем безопаснее будет для всех.

К сожалению, вакцина не вживила мне в мозг моего гениального отца,

– пошутила Дженнифер Гейтс.

Справка. Девушка имела в виду необоснованную теорию заговора, согласно которой Билл Гейтс задумал провести "чипирование" людей. Для этого он якобы искусственно создал коронавирус и хочет путем вакцинации подчинить себе все человечество.

Она также добавила, что даже после вакцинации будет продолжать носить маску, а то и две.

К слову, сам Билл Гейтс сделал прививку еще 22 января.