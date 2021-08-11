От 90-х до сегодня: как менялась украинская медицина

Вскоре украинской независимой медицине исполнится 30 лет. Но изменилась ли она, или так и осталась в советских сетях?

Украинскую медицину можно сравнить с первым поколением украинских миллениалов. По сути, она зародилась в советском обществе и для того, чтобы стать современной и по-настоящему европейской, ей нужно приложить определенные усилия.

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Поскольку мы говорим о структуре, она не может измениться самостоятельно. Для этого ей необходима помощь в виде реформ и отсутствия коррупции. Но от начала украинской независимости большинство "опекунов" медицины были не слишком заинтересованы в ее развитии, пытаясь держать на плаву устаревшую систему, которая уже не могла эффективно функционировать.

Изменился ли уровень медицинской помощи и в каком направлении нужно развиваться

Количество больниц и врачей

Нынешний глава Минздрава Виктор Ляшко – уже 22 по счету министр здравоохранения Украины за время ее независимости.

Когда Украина стала независимой, а именно в 1991 году, в стране действовало около 3 900 учреждений здравоохранения. Суммарно в них было около 700 тысяч больничных коек, то есть примерно 135 коек на 10 тысяч населения.

По состоянию на 2021 год сделки с НСЗУ заключили 5 409 учреждений, которые оказывают экстренную и медицинскую помощь. 4 544 из них являются коммунальными, 523 – ФЛП, а остальные 342 – частные. Свои коррективы внесла эпидемия, поскольку 1 393 из таких заведений специализируются на COVID-19.

В статистике не учтены учреждения, которые не заключили договоры с Национальной службой здравоохранения Украины. Также не учтенные заведения, расположены на оккупированных Россией территориях.

По данным того же Госкомстата, в 1991 году в Украине было 230 тысяч врачей и 607 тысяч среднего медицинского персонала.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на НСЗУ, по состоянию на 1 февраля 2021 года в стране работали 272 264 врачей и медицинского персонала. Из них почти 24 тысячи – врачи первичного звена и более 97 тысяч врачей специализированной медицинской помощи.

Заметим, что с 1991 года по 2017 год количество медицинских учреждений и врачей в стране сократилась едва ли не вдвое. Но все изменилось в том же году, когда начался второй этап медицинской реформы – реформа финансирования.



В Украине заработала медицинская реформа / Фото Getty Images

Деньги пошли за пациентом

Ни одна страна в мире не может себе позволить покрывать все виды больничных услуг. Поэтому государство начало направлять определенную сумму средств на приоритетные виды услуг.

Кроме этого, денежные ресурсы в системе перераспределили таким образом, чтобы средства шли в больницы, в которых есть возможность предоставлять качественную и своевременную медицинскую помощь.

В основе реформы лежит принцип "деньги ходят за пациентом" – теперь медицинские учреждения и врачи получают деньги за количество предоставляемых услуг. Чем больше количество заключенных деклараций и чем больше обращений в определенное учреждение – тем больше денег поступает. Таким образом заведения получают стимул к здоровой конкуренции и повышению качества услуг.

Важно заметить, что реформу так и не довели до конца. Поэтому она не работает так, как должна работать.

Почему медицинская реформа недоработана

Дело в том, что Минздрав так и не запустил механизм контроля качества предоставления медицинских услуг. Поэтому врач, который просто имеет много деклараций и выполняет свою работу как попало получает такие же средства, как и на самом деле хороший и доказательный врач с таким же количеством деклараций.

Почему так произошло? Потому что команду, которая внедряла реформу, заменили на другую. А у следующих не было единого мнения относительно реформы (и во время пандемии COVID-19 пришлось заново перепрофилировать больницы и перераспределять ресурсы).

Хорошее мнение по этому поводу журналистам ТСН выразил действующий санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Игорь Кузин "...Речь шла о том, что мы меняем саму ментальность врача, работа должна быть оплачена. И в зависимости от того, что я делаю, и как я это делаю, я получу больше или меньше. Эта философия должна была привести к повышению качества медицинской помощи. Единственная проблема – мы начинаем хорошие реформы, а затем меняем людей, потому что что-то пошло не так. Реформа не доведена до конца. Поэтому ее базовая философия немного потеряна".

Впереди однозначно еще много вызовов. Вопрос, как эффективнее распределять деньги и мотивировать врачей, остается открытым.

Но факт остается фактом – многие украинцы будут недополучать качественную медицинскую помощь, пока министерство не будет контролировать уровень предоставления этих услуг врачами и учреждениями. В частности речь идет о выполнении медицинских протоколов, правильности использования лекарственных средств и медицинских изделий. К примеру, именно из-за отсутствия такого контроля значительное количество семейных врачей выписывает пациентам антибиотики не по назначению. Или БАДы и фуфломицины.

Не менее важно – запустить систему оценивания учреждений и врачей для самих пациентов, благодаря которой ведомство отслеживало бы качество и профессионализм исполнения обязанностей.

К тому же коррупция в медицинских учреждениях до сих пор присутствует. Многие врачи или хирурги продолжают требовать деньги у пациентов несмотря на то, что получают оплату от НСЗУ. Большинство пациентов не сообщают об этом, поскольку боятся вообще остаться без какой-либо помощи.

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От чего умирали украинцы 30 лет назад и сегодня

По состоянию на 1991 год, около 52% смертей в Украине были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. На втором месте были онкологические заболевания – 15,7%.

В течение 2020 года болезни системы кровообращения (на первом месте из которых ишемическая болезнь сердца) унесли жизни 408 721 украинца. Это 66,3% от общего количества смертей (616 835). На втором месте так и остались онкологические болезни (12,6%).

Уровень смертности от онкологических заболеваний в Украине несколько упал. Но смертность от сердечно-сосудистых заболеваний только возросла. Парадокс в том, что большинство смертей от ССЗ можно было бы избежать. Поскольку на развитие таких болезней влияет качество жизни. Именно поэтому среди населения важно пропагандировать здоровый образ жизни, правильное питание и физическую активность. Но пока в Минздраве это получается не слишком хорошо.



Пандемия COVID-19 тоже значительно повлияла на смертность в Украине / Фото 24 канала

В 2021 году президент Владимир Зеленский инициировал программу "Здоровая Украина", которая нацелена на украинцев разного возраста. В ее основе – изменение пищевых привычек граждан и равный доступ к спорту для каждого. Но для того, чтобы оценить эффективность программы, которая только внедряется, нужен не один год.

Как изменилась средняя продолжительность жизни?

Украинцу, родившемуся 24 августа 1991 года, статистическая наука прогнозировала прожить счастливые 69,3 года. А вот средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2019 году составила 72,01 года.

Конечно, средняя продолжительность жизни – только сухая статистика, которая часто оторвана от реальной жизни. На показатель средней продолжительности жизни очень влияет детская смертность.

В 1991 году на тысячу новорожденных украинцев приходилось 13,9 случая смерти детей в возрасте до пяти лет. В 2020 году этот показатель составлял 7,5 на тысячу новорожденных.

Хотя уровень детской смертности в Украине упал, на самом деле наша страна занимает одно из первых мест в Европе по этому показателю. Так, в странах ЕС показатель детской смертности значительно ниже – 3,4 на тысячу.

Пробуждение после долгого сна: как в Украине начала развиваться трансплантация

Ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тысяч украинцев. К сожалению, 3 400 из них умирают, так и не дождавшись операции.

После распада СССР процесс развития трансплантации затормозился во всех странах бывшего Советского Союза. И если в других странах этот лед тронулся раньше, в Украине не было ни протоколов, ни средств, ни технологий для проведения таких операций. Эта система не финансировалась должным образом и не поддерживалась государством.

Единичные случаи трансплантации происходили только по инициативе самих врачей и хирургов и по большей части несли экспериментальный характер. Поэтому люди, которым необходима была экстренная трансплантация какого-то органа, вынуждены были искать такие услуги за рубежом.

Пациенты, которые не могли себе позволить услуги в странах-лидерах медицины (к примеру, Израиль) вынуждены были оплачивать свои услуги в странах с не слишком высоким уровнем медицины (Индия, Турция или Беларусь).



Центр трансплантации костного мозга во Львове после открытия, 2017 год / Фото 24 канала

Особенно отрасль трансплантации в Украине начала расти после того, как в конце 2019 года парламент поддержал предложенные Комитетом здравоохранения нации изменения в законодательство.

А 1 января 2021 года в Украине заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей. Это система, которая объединяет донора и реципиента. Без нее системное развитие трансплантации в Украине был бы невозможным.

Трансплантация в Украине за последние 3 года:

в 2019 году в Украине провели 78 операций по пересадке органов,

в 2020 году – 129,

за 6 месяцев 2021 года сделали 126 операций (93 почки, 22 печени, 11 сердец). Это почти столько, сколько за весь 2020 год.

Трансплантация костного мозга на территории страны начала развиваться довольно активно. В прошлом году в Украине выполнили 208 таких трансплантаций, а только за первый квартал 2021 – 74.

Кроме этого, впервые за 13 лет в Украине провели аллогенную трансплантацию костного мозга от родственного донора взрослому человеку.

Эта положительная статистика свидетельствует, что Украина плавно и постепенно отказывается от дорогостоящих операций за рубежом. За первую половину 2021 года в Беларусь на трансплантацию поехали всего 15 пациентов.



Во Львове впервые проводят трансплантацию почек ребенку, 2021 год / Фото ЗУСДМЦ

Проведение таких операций позволяет сэкономить средства и помочь большему количеству пациентов. К примеру, трансплантация почки на территории Украины стоит государству 801 тысячу гривен. А за такую ​​же операцию в Беларуси государство платит 1,8 миллиона гривен.

По подсчетам Минздрава,Не менее важно то, что для граждан Украины такие операции наконец стали бесплатными –

Очевидно, в правительстве поняли важность развития этой отрасли, поскольку Кабмин одобрил увеличение тарифов на обеспечение трансплантаций. Если в 2020 году финансирование пилотного проекта Минздрава составило 112 миллионов гривен, то в 2021 – 502 миллиона.

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Стоматологов достаточно. Учитесь на трансплантолога

Одной из основных проблем остается нехватка кадров. Количество выпускников по специальности "трансплантология" пока не соответствует потребностям отрасли, которая начала стремительно набирать обороты.

Кроме этого, Минздраву все еще необходимо уделить внимание закупке оборудования и подготовке врачей отделений интенсивной терапии для более эффективного взаимодействия с трансплант-координаторами.

Как ускорить развитие украинской медицинской системы

Украинская медицина не идеальна. Впереди ее ожидает еще много преград, законопроектов и преобразований. Но ее уровень значительно улучшится, если мы станем лучшими пациентами. Что можешь сделать конкретно ты?

без колебаний менять семейного врача, если твой тебя не устраивает. Это можно сделать безболезненно – разрывать договор с предыдущим врачом не нужно. Когда подписываешь соглашение со следующим врачом, то предыдущее аннулируется автоматически.

направить жалобу в Минздрав, если профессиональные или человеческие качества врача оставляют желать лучшего.

не платить каждый раз, когда врач требует "благодарность" за услуги, а сообщать об этом в НАПК и Министерство здравоохранения.

и, едва не самое главное, следить за своим состоянием здоровья.

Помни, большинство болезней можно избежать с помощью здорового образа жизни, правильного питания и физической активности. Не пренебрегай вакцинацией и средствами контрацепции и никогда не занимайся самолечением.