В ведомстве отметили, что прибывшие в Польшу после начала полномасштабного вторжения Украинцы могут получить безвозмездную медицинскую помощь на уровне с гражданами страны. Это право предоставляется всем украинцам, от несовершеннолетних до пожилых людей.
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Какие медицинские услуги можно получить в Польше
И безвозмездный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:
- базовая медицинская помощь – визиты к семейным врачам, вызов скорой;
- специализированная амбулаторная помощь;
- диагностические исследования (по направлению врача);
- лечение в стационаре;
- психиатрическое лечение;
- реабилитация (кроме курортов);
- стоматологические услуги.
Как украинцам получить медицинскую помощь в Польше
Для того чтобы получить медицинскую помощь, нужно иметь следующие документы:
- загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года,
- если вы пересекли границу без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.
Также украинцы, которые хотят остаться в Польше на время, могут получить номер PESEL – аналог украинского идентификационного номера. Он позволяет получать доступ к медицинским услугам на постоянной основе.
Найти больницы в Польше можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800190590.