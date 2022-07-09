Как украинцам получить медицинскую помощь в Польше: инструкция и советы от Минздрава

С началом войны России против Украины в Польшу выехало около 4 миллионов украинцев. Власти этой страны оказывают помощь нашим гражданам, в том числе медицинские услуги.

В ведомстве отметили, что прибывшие в Польшу после начала полномасштабного вторжения Украинцы могут получить безвозмездную медицинскую помощь на уровне с гражданами страны. Это право предоставляется всем украинцам, от несовершеннолетних до пожилых людей.

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Какие медицинские услуги можно получить в Польше

И безвозмездный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

базовая медицинская помощь – визиты к семейным врачам, вызов скорой;

специализированная амбулаторная помощь;

диагностические исследования (по направлению врача);

лечение в стационаре;

психиатрическое лечение;

реабилитация (кроме курортов);

стоматологические услуги.

Как украинцам получить медицинскую помощь в Польше

Для того чтобы получить медицинскую помощь, нужно иметь следующие документы:

загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года,

если вы пересекли границу без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.

Также украинцы, которые хотят остаться в Польше на время, могут получить номер PESEL – аналог украинского идентификационного номера. Он позволяет получать доступ к медицинским услугам на постоянной основе.

Найти больницы в Польше можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800190590.