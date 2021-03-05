Медицинский кризис в Чехии: как ошибочные решения правительства вызвали вспышку COVID-19
Пока весь мир с облегчением выдыхает и постепенно снимает ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19 – Чехия переживает рекордный прирост больных. Одновременно – катастрофическое количество летальных случаев.
Источник:24 канал
Риск медицинского коллапса заставляет правительство прибегать к крайним мерам, жестко усиливая карантин. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отмечал, что противоэпидемические мероприятия нужно изменить и усилить, в противном случае – будут огромные проблемы.
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Чешские больницы переполнены тяжелобольными пациентами. Ежедневная смертность, в среднем – более 100 человек в день. В целом вирус унес 20 тысяч жизней.
Из-за предвыборной борьбы в медиа распространяют множество дезинформации и конспирологических теорий. Это настраивает людей скептически к вакцинации и пользе карантина.
Некоторые жители Праги убеждены, что в соответствующей ситуации люди не виноваты, а вся проблема – поступает сверху.
Ошибочные решения правительства создали проблемы
Чехия относительно легко пережила первую волну коронавируса и должна была с осторожностью относиться к дальнейшему противодействию болезни. Взамен – чтобы заработать политические очки накануне выборов, правительство начало стремительно смягчать карантин.
Правительство стремительно смягчало карантин / Фото Николы Попович для 24 канала
Летом 2020 года отменили обязательное ношение масок, а затем возобновили работу всех магазинов на Рождество. Последним ударом по медицинской системе Чехии стала запоздалая реакция власти на распространение новых, более заразных, штаммов коронавируса.
Запас свободных коек в нашем регионе будет исчерпан через несколько недель. Чехия еще ни разу не была в такой ситуации,
– сказал министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.
Новые жесткие правила в Чехии
Чрезвычайное положение в Чехии начало действовать с 27 февраля, а уже с 1 марта ввели множество жестких ограничений. Новые правила не позволяют отходить далеко от домов без чрезвычайной необходимости.
Ввели в стране и комендантский час и обязательное ношение масок. Школы и детские сады теперь закрыты и будут работать только для детей медработников.
В стране ввели комендантский час / Скриншот с видео 24 канала
За соблюдением карантинных требований следит не только полиция, но и военные. Штраф за нарушение правил достигает на украинские деньги – 25 тысяч гривен.
Это зависит от каждого человека в отдельности, кто-то умышленно нарушает правила, кто-то просто забывает надеть маску. Конечно, порой люди вообще не реагируют ни на какие аргументы,
– сказал полицейский Томаш Градек.
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