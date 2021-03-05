Пока весь мир с облегчением выдыхает и постепенно снимает ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19 – Чехия переживает рекордный прирост больных. Одновременно – катастрофическое количество летальных случаев.

Риск медицинского коллапса заставляет правительство прибегать к крайним мерам, жестко усиливая карантин. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отмечал, что противоэпидемические мероприятия нужно изменить и усилить, в противном случае – будут огромные проблемы.

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Чешские больницы переполнены тяжелобольными пациентами. Ежедневная смертность, в среднем – более 100 человек в день. В целом вирус унес 20 тысяч жизней.

Из-за предвыборной борьбы в медиа распространяют множество дезинформации и конспирологических теорий. Это настраивает людей скептически к вакцинации и пользе карантина.

Некоторые жители Праги убеждены, что в соответствующей ситуации люди не виноваты, а вся проблема – поступает сверху.

Ошибочные решения правительства создали проблемы

Чехия относительно легко пережила первую волну коронавируса и должна была с осторожностью относиться к дальнейшему противодействию болезни. Взамен – чтобы заработать политические очки накануне выборов, правительство начало стремительно смягчать карантин.



Правительство стремительно смягчало карантин / Фото Николы Попович для 24 канала

Летом 2020 года отменили обязательное ношение масок, а затем возобновили работу всех магазинов на Рождество. Последним ударом по медицинской системе Чехии стала запоздалая реакция власти на распространение новых, более заразных, штаммов коронавируса.

Запас свободных коек в нашем регионе будет исчерпан через несколько недель. Чехия еще ни разу не была в такой ситуации,

– сказал министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.

Новые жесткие правила в Чехии

Чрезвычайное положение в Чехии начало действовать с 27 февраля, а уже с 1 марта ввели множество жестких ограничений. Новые правила не позволяют отходить далеко от домов без чрезвычайной необходимости.

Ввели в стране и комендантский час и обязательное ношение масок. Школы и детские сады теперь закрыты и будут работать только для детей медработников.



В стране ввели комендантский час / Скриншот с видео 24 канала

За соблюдением карантинных требований следит не только полиция, но и военные. Штраф за нарушение правил достигает на украинские деньги – 25 тысяч гривен.

Это зависит от каждого человека в отдельности, кто-то умышленно нарушает правила, кто-то просто забывает надеть маску. Конечно, порой люди вообще не реагируют ни на какие аргументы,

– сказал полицейский Томаш Градек.

Обратите внимание! Помочь Чехии преодолеть кризис предлагают Германия и Швейцария – они готовы принять несколько десятков тяжелобольных чехов, продолжаются переговоры и с Польшей. В Минздраве уже даже обещали ослабить карантин, если ситуация стабилизируется.