Израильская компания Nanomedic разработала аппарат, который заменит традиционные перевязки. Это медицинский пистолет Spincare, который работает по принципу нановолокон, которые покрывают пораженные места на теле человека будто паутина.

Компания утверждает, что медицинский пистолет будет особенно эффективен для людей с ожогами и открытыми ранами. Преимуществом пистолета является то, что перевязки не будут болезненными и не потребуются бинты. Кроме того, врачи смогут осматривать людей, не боясь прикоснуться к ране, пишет The Guardian.

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Принцип действия устройства

Пистолет Spincare работает по методу электропрядения – он использует электричество и специальный раствор для создания нановолокон, которые "имитируют кожу".

Это не новый метод, однако разработка Nanomedic более доскональная и легче аналогичных моделей, поэтому пользоваться пистолетом намного проще.

Преимущества нановолокон

Пистолетом уже пользовались израильские медики, а также врачи в Германии и Швейцарии для лечения людей с ожогами на лице, где крупные повязки могут быть обременительными.

Spincare работает по той же концепции – нужно просто защитить рану, а природа сделает все остальное сама. Это просто новый способ ее применения,

– отметил один из разработчиков технологии.

Также важным преимуществом является то, что пациентам не нужно учиться, как правильно сделать себе перевязку или регулярно ездить в больницу на перевязки.