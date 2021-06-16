Медицинский туризм в Украине: от чего у нас лечатся иностранцы

Президент Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ) и врач-гематолог Виолетта Янишевская в рамках Международного конгресса медицинского и оздоровительного туризма рассказала о том, что с каждым месяцем спрос на украинскую медицину увеличивается, в частности среди граждан арабских и европейских стран.
Виолетта Янишевская сообщила, что в 2019 году в Украину приехало около 65 тысяч иностранных пациентов только с целью лечения.
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По ее словам, на одного они потратили около 2 800 долларов, что принесло в украинскую экономику около 182 миллионов долларов.
Также с целью оздоровления въехало около ста тысяч пациентов, что принесло в экономику около ста миллионов долларов.
Медицинский туризм в Украине
Самыми популярными направлениями в медицинском туризме Украины являются:
- репродукция,
- реабилитация,
- пластическая хирургия,
- офтальмология,
- стоматология,
- клеточная терапия и некоторые направления хирургии.
Туристическая отрасль во время ковида пострадала больше всего, во всем мире она приостанавливалась почти на 90%, но медицинский туризм все же демонстрировал падение меньше – около 80%,
– отметила Янишевская.
Она добавила, что для пациентов из других стран границы были открыты. В 2020 году Украина также практически не закрывала границы для медицинских туристов, а сейчас с каждым месяцем чувствуется увеличение спроса от иностранных туристов на лечение в Украине.
Янишевская пояснила, что "Украина имеет уникальные природные ресурсы для лечения различных заболеваний", в частности, минеральные и термальные воды, горы, леса, целебные соли, моря и другие направления природной медицины, которые позволяют повысить иммунитет и укрепить здоровье. Также практически в каждом регионе Украины сегодня внедрена постковидная реабилитация.
Откуда чаще всего приезжают иностранцы
Медик сообщила, что за клеточной терапией и реабилитацией чаще всего едут из арабских и европейских стран, а до пандемии частыми были медицинские туристы из Китая.
Лидерами в медицинском туризме врач называет Киев, Закарпатье, Прикарпатье, Приазовье, Одессу, Ровно и Днепр.
До сих пор в мире страны-лидеры для выездного медицинского туризма для украинцев это Германия, Израиль и Турция.