В США пара медиков заручилась во время вакцинации от коронавируса. Свадьбу влюбленные планируют сыграть уже после окончания пандемии коронавируса, однако признаются, что сейчас очень счастливыми.

Фельдшер Робби Варгас-Кортес должен был пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает Sanford Health.

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Варгас-Кортес знал, что будет вакцинировать его бойфренд – медбрат Эрик Вандерлей. Пара встречается уже 5 лет.

Фельдшер Варгас-Кортес признался, что захотел сделать предложение любимому еще 3 года назад. Однако никак не мог выбрать подходящий момент.

Впоследствии его осенило, что очень романтично будет признаться именно во время вакцинации. Варгас-Кортес прикрепил кольцо на место, куда обычно вводят вакцину.

Меня просто осенило, и я подумал: конечно, да. Это был просто потрясающий момент,

– признался Вандерлей.

Вандерлей заметил, что Южная Дакота – очень консервативный штат. Без поддержки близких им было бы очень трудно пройти свой путь к счастью.

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