Доплаты будут за высокие уровни вакцинации
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что с 1 марта Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19.
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Кроме того, с 1 июня – уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно календарю прививок.
При достижении целевых значений раз в квартал будет начислена доплата к ставке медика.
Уровень вакцинации против COVID-19
- Более 14 миллионов украинцев уже вакцинировались против коронавируса, то есть почти 50% взрослого населения уже вакцинированы против коронавируса.
- Более 56 тысяч из них уже сделали бустерную дозу COVID-вакцины.
- От начала вакцинальной кампании, которая началась 21 февраля 2021 года, прививки против коронавируса сделали 14 909 168 жителей Украины.
Какие прививки являются обязательными
Национальный календарь вакцинации, который работает в Украине с 2018 года, включает обязательную прививку от 10 заболеваний. С 2022 года к перечню добавится вакцина от пневмококка.
Перечень обязательных прививок:
- туберкулез,
- полиомиелит,
- дифтерия,
- коклюш,
- столбняк,
- гепатит B,
- гемофильная инфекция,
- краснуха,
- эпидемический паротит.
Календарь профилактических прививок / Инфографика Минздрава