Доплаты будут за высокие уровни вакцинации

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что с 1 марта Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19.

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Кроме того, с 1 июня – уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно календарю прививок.

При достижении целевых значений раз в квартал будет начислена доплата к ставке медика.

Уровень вакцинации против COVID-19

  • Более 14 миллионов украинцев уже вакцинировались против коронавируса, то есть почти 50% взрослого населения уже вакцинированы против коронавируса.
  • Более 56 тысяч из них уже сделали бустерную дозу COVID-вакцины.
  • От начала вакцинальной кампании, которая началась 21 февраля 2021 года, прививки против коронавируса сделали 14 909 168 жителей Украины.

Какие прививки являются обязательными

Национальный календарь вакцинации, который работает в Украине с 2018 года, включает обязательную прививку от 10 заболеваний. С 2022 года к перечню добавится вакцина от пневмококка.

Перечень обязательных прививок:

  • туберкулез,
  • полиомиелит,
  • дифтерия,
  • коклюш,
  • столбняк,
  • гепатит B,
  • гемофильная инфекция,
  • краснуха,
  • эпидемический паротит.

Календарь профилактических прививок / Инфографика Минздрава