Доплаты будут за высокие уровни вакцинации

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что с 1 марта Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19.

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Кроме того, с 1 июня – уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно календарю прививок.

При достижении целевых значений раз в квартал будет начислена доплата к ставке медика.

Напомним, вчера, 12 января Кабинет министров повысил минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года. Так, средний медицинский работник будет получать не менее 13 500 грн, а врачи — не менее 20 тысяч гривен.

Уровень вакцинации против COVID-19

Более 14 миллионов украинцев уже вакцинировались против коронавируса, то есть почти 50% взрослого населения уже вакцинированы против коронавируса.

Более 56 тысяч из них уже сделали бустерную дозу COVID-вакцины.

От начала вакцинальной кампании, которая началась 21 февраля 2021 года, прививки против коронавируса сделали 14 909 168 жителей Украины.

Какие прививки являются обязательными

Национальный календарь вакцинации, который работает в Украине с 2018 года, включает обязательную прививку от 10 заболеваний. С 2022 года к перечню добавится вакцина от пневмококка.

Перечень обязательных прививок:

туберкулез,

полиомиелит,

дифтерия,

коклюш,

столбняк,

гепатит B,

гемофильная инфекция,

краснуха,

эпидемический паротит.

Календарь профилактических прививок / Инфографика Минздрава