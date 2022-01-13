Медикам будут доплачивать за вакцинацию: Ляшко объяснил условия

В Украине с весны этого года вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. За выполнение плана медики получат доплаты.

Доплаты будут за высокие уровни вакцинации

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что с 1 марта Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19.

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Кроме того, с 1 июня – уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно календарю прививок.

При достижении целевых значений раз в квартал будет начислена доплата к ставке медика.

Уровень вакцинации против COVID-19

Более 14 миллионов украинцев уже вакцинировались против коронавируса, то есть почти 50% взрослого населения уже вакцинированы против коронавируса.

Более 56 тысяч из них уже сделали бустерную дозу COVID-вакцины.

От начала вакцинальной кампании, которая началась 21 февраля 2021 года, прививки против коронавируса сделали 14 909 168 жителей Украины.

Какие прививки являются обязательными

Напомним, вчера, 12 января Кабинет министров повысил минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года. Так, средний медицинский работник будет получать не менее 13 500 грн, а врачи — не менее 20 тысяч гривен.

Национальный календарь вакцинации, который работает в Украине с 2018 года, включает обязательную прививку от 10 заболеваний. С 2022 года к перечню добавится вакцина от пневмококка.

Перечень обязательных прививок:

туберкулез,

полиомиелит,

дифтерия,

коклюш,

столбняк,

гепатит B,

гемофильная инфекция,

краснуха,

эпидемический паротит.

Календарь профилактических прививок / Инфографика Минздрава