Медики из частных клиник также смогут получать страховые выплаты из-за COVID-19

Медики частных учреждений здравоохранения также смогут получать страховые выплаты при инвалидности или смерти, наступившей в результате COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей. Ранее это касалось только работников государственных и коммунальных учреждений.

За принятие закона "О внесении изменений в ст. 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней" относительно урегулирования вопроса социальной защиты пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19) медицинских работников учреждений здравоохранения всех форм собственности" (регистрационный номер 6192) проголосовали 320 народных депутатов.

Внимание Новая надежда: Рада поддержала законопроект о "лекарстве из сострадания" для тяжелобольных

Им устанавливаются равные права на социальную защиту семей погибших в результате COVID-19 медиков независимо от места их работы. Поэтому он теперь распространяется и на:

медицинских работников частных учреждений здравоохранения;

наемных медицинских работников физических лиц-предпринимателей;

а также медиков, которые работают как самозанятые лица.

Кроме того, предлагают восстановить право медицинских работников частных учреждений здравоохранения или их родных, если они до сих пор не получили положенные страховые выплаты через имеющийся пробел в законодательстве.

Предпосылки

В мае 2020 года приняли закон, который предусматривал такие страховые выплаты медработникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае инвалидности или их смерти, наступившей из-за COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей.