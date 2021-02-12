Медики сначала отказались от вакцинации, а потом передумали: что их убедило
Первыми от коронавируса в Украине будут прививать медиков. В Черновицкой больнице по состоянию на 26 января только одна врач согласилась на вакцинацию. Сейчас же, оказались готовы все работники медучреждения.
Источник:24 канал
Врач-инфекционист Ольга Кобевко рассказала, что изменилось. Ранее были предостережения из-за самой вакцины, ее эффективности и не только.
Обратите внимание Вакцина уже была бы в Украине, если бы Степанов не остановил процесс закупки, – Устинова
► По ее словам, сначала вообще врачей не ставили в известность, какая именно будет вакцина. Планировали вакцинировать китайской Sinovac. Сейчас обещают, что это будет Pfizer.
Мы тогда понимали, что она не прошла все этапы испытания. Поэтому отказались прививаться,
– пояснила Кобевко.
► Вторым предостережением было то, что руководство области начало отказываться от вакцинации. Из-за этого возникло много вопросов – почему медиков агитируют, а сами агрессивно не хотят.
► И третье, это то, что медики красной зоны сейчас не совсем имеют время изучать вопрос о поставке вакцин. Поэтому врач решила им в этом помочь через свои соцсети.
"Я делала прямой эфир на целый час о том, какие вакцины зайдут в Украину, какая их структура и особенности. Возможно, это отчасти привело к этому (что врачи согласились на вакцинацию – 24 канал)", – добавила эпидемиолог.
Медик также подчеркнула, то, что все согласились прививаться – не значит, что их всех будут прививать. Пока это неизвестно, поскольку ни дат, ни других деталей относительно иммунизации еще не объявляли.
Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала
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