Найпершими від коронавірусу в Україні щепитимуть медиків. У Чернівецькій лікарні станом на 26 січня тільки одна лікарка погодилася на вакцинацію. Зараз же, готовими виявилися всі працівники медзакладу.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко розповіла, що змінилося. Раніше були перестороги через саму вакцину, її ефективність і не тільки.

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► За її словами, спершу взагалі лікарів не доводили до відома, яка саме буде вакцина. Планували вакцинувати китайською Sinovac. Зараз обіцяють, що це буде Pfizer.

Ми тоді розуміли, що вона не пройшла всі етапи випробування. Тож відмовились вакцинуватись,

– пояснила Кобевко.

► Другою пересторогою було те, що керівництво області почало відмовлятися від вакцинації. Через це виникло багато питань – чому медиків агітують, а самі агресивно не хочуть.

► І третє, це те, що медики червоної зони зараз не зовсім мають час вивчати питання щодо поставки вакцин. Тож лікарка вирішила їм у цьому допомогти через свої соцмережі.

"Я робила прямий ефір на цілу годину про те, які вакцини зайдуть в Україну, яка їхня структура та особливості. Можливо, це частково призвело до цього (що лікарі погодились на вакцинацію – 24 канал)", – додала епідеміологиня.

Медикиня також наголосила, те, що усі погодились вакцинуватись – не означає, що їх всіх щепитимуть. Поки це невідомо, оскільки ні дати, ні інших деталей щодо імунізації ще не оголошували.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу