Андрей Александрин в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что распространение коронавируса в Украине может произойти из-за низких темпов вакцинации.

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По его словам, в Украине продолжается первая волна COVID-19. Эпидемиолог считает, что в стране не было такого периода, который бы демонстрировал существенное снижение заболеваемости коронавирусом.

У нас идет первая волна COVID-19. Это – третий пик первой волны. Вот так правильнее говорить. У нас идет первая волна, и мы не можем сегодня говорить, что она у нас как-то снижается или повышается,

– заявил Александрин.

Эпидемолог отметил, что после майских праздников следует ожидать очередной пик, потому что "уровень вакцинопрофилактики в нашей стране критически низкий".

Что интересно, в правительстве заверили, что Пасха и майские праздники в Украине пройдут без усиления карантина. По словам премьера, по всей стране наблюдается снижение количества новых случаев и госпитализаций. Это позволит ослабить карантин еще в нескольких регионах.

Президент Владимир Зеленский также опасается, что после Пасхи может начаться новая вспышка COVID-19. К этому могут привести скопления людей в церквях.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала