В Колумбии 104-летняя Кармен Эрнандес дважды болела коронавирусом и дважды смогла победить болезнь. После 20 дней госпитализации женщину выписали из больницы. Медики провожали пациентку аплодисментами.

Впервые женщина заболела в прошлом году

Кармен Эрнандес заразилась коронавирусом в июне 2020 года, но тогда перенесла болезнь в легкой форме, потребности в госпитализации не было.

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Женщина находилась на самоизоляции вместе с другими жильцами дома престарелых, где она живет на протяжении последних 25 лет.

Во второй раз Кармен Эрнандес инфицировалась после вакцинации

27 февраля Эрнандес сделали прививку против коронавируса, а 8 марта у нее подтвердили коронавирусную болезнь.

Медики объясняют, что это нормально: после прививки все равно остается риск инфицироваться.

Через полторы недели Кармен Эрнандес госпитализировали в реанимацию в клинику Марии Йозефы Канелонес. Она не нуждалась в подключении к аппарату ИВЛ, но ей был необходим кислород.

5 апреля Кармен Эрнандес выписали из больницы, поскольку ее состояние улучшилось. Медицинский персонал больницы провожал ее аплодисментами.