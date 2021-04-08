Медики провожали аплодисментами: 104-летняя женщина во второй раз поборола коронавирус – видео
В Колумбии 104-летняя Кармен Эрнандес дважды болела коронавирусом и дважды смогла победить болезнь. После 20 дней госпитализации женщину выписали из больницы. Медики провожали пациентку аплодисментами.
Источник:Univision
Впервые женщина заболела в прошлом году
Кармен Эрнандес заразилась коронавирусом в июне 2020 года, но тогда перенесла болезнь в легкой форме, потребности в госпитализации не было.
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Женщина находилась на самоизоляции вместе с другими жильцами дома престарелых, где она живет на протяжении последних 25 лет.
Во второй раз Кармен Эрнандес инфицировалась после вакцинации
27 февраля Эрнандес сделали прививку против коронавируса, а 8 марта у нее подтвердили коронавирусную болезнь.
Через полторы недели Кармен Эрнандес госпитализировали в реанимацию в клинику Марии Йозефы Канелонес. Она не нуждалась в подключении к аппарату ИВЛ, но ей был необходим кислород.
5 апреля Кармен Эрнандес выписали из больницы, поскольку ее состояние улучшилось. Медицинский персонал больницы провожал ее аплодисментами.
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