Родственники солгали о симптомах женщины

В вызове родственники сообщили, что у 80-летней пенсионерки резко понизился давление до 80 на 40. А значит, ей необходима срочная помощь.

Внимание Сезонные вирусные инфекции: как уберечься от простуды и гриппа канун праздников

Больная также отрицала контакт с больными коронавирусом, и говорила, что температура была в норме. Также родственники женщины говорили, что ей становилось все хуже.

Погодные условия осложняли вызов

На вызов выехала бригада № 1300. За 5 километров до села "скорая" остановилась из-за заснеженной дороги. На подмогу вызвали спасателей.

Еще до приезда ГСЧС врачи понимая, что каждая минута может стать критической, взяли необходимое оборудование и лекарства и отправились к пациентке пешком.

У женщины были симптомы вирусной инфекции

После прибытия медиков ожидал неприятный сюрприз – у женщины давление было в норме, однако несколько дней не спадала температура – 38,6. Родственники потребовали сделать тест на коронавирус.

Однако, медики "скорой" такой услуги не оказывают. А за вопрос, почему родственники не вызвали семейного врача, услышали, что ему "далеко добираться, а вы "скорая" – это ваша работа".

Медики осмотрели пенсионерку и настаивали на ее госпитализации. Это было возможно, потому что в село уже приехали спасатели. Однако женщина категорически отказалась ехать в больницу.

И даже на объяснение медиков, что состояние бабушки может резко ухудшиться, родственники сказали, что снова будут вызывать "скорую".

Обратите внимание! Подобные вызовы значительно усиливают нагрузку на медицинскую систему. Медики во время пандемии истощены и находятся на грани. Вызов медиков скорой медицинской помощи должен быть оправданным.

Советуем прочитать Когда вызывать скорую при коронавирусе: четкий перечень симптомов