Родственники солгали о симптомах женщины
В вызове родственники сообщили, что у 80-летней пенсионерки резко понизился давление до 80 на 40. А значит, ей необходима срочная помощь.
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Больная также отрицала контакт с больными коронавирусом, и говорила, что температура была в норме. Также родственники женщины говорили, что ей становилось все хуже.
Погодные условия осложняли вызов
На вызов выехала бригада № 1300. За 5 километров до села "скорая" остановилась из-за заснеженной дороги. На подмогу вызвали спасателей.
Еще до приезда ГСЧС врачи понимая, что каждая минута может стать критической, взяли необходимое оборудование и лекарства и отправились к пациентке пешком.
У женщины были симптомы вирусной инфекции
После прибытия медиков ожидал неприятный сюрприз – у женщины давление было в норме, однако несколько дней не спадала температура – 38,6. Родственники потребовали сделать тест на коронавирус.
Однако, медики "скорой" такой услуги не оказывают. А за вопрос, почему родственники не вызвали семейного врача, услышали, что ему "далеко добираться, а вы "скорая" – это ваша работа".
Медики осмотрели пенсионерку и настаивали на ее госпитализации. Это было возможно, потому что в село уже приехали спасатели. Однако женщина категорически отказалась ехать в больницу.
И даже на объяснение медиков, что состояние бабушки может резко ухудшиться, родственники сказали, что снова будут вызывать "скорую".
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