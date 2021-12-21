Медики шли по заснеженному лесу, чтобы спасти женщину: а она отказалась от госпитализации

На Закарпатье медики скорой помощи шли пешком 5 километров по заснеженному лесу, чтобы спасти пациентку. Однако, она отказалась от госпитализации.

Родственники солгали о симптомах женщины

В вызове родственники сообщили, что у 80-летней пенсионерки резко понизился давление до 80 на 40. А значит, ей необходима срочная помощь.

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Больная также отрицала контакт с больными коронавирусом, и говорила, что температура была в норме. Также родственники женщины говорили, что ей становилось все хуже.

Погодные условия осложняли вызов

На вызов выехала бригада № 1300. За 5 километров до села "скорая" остановилась из-за заснеженной дороги. На подмогу вызвали спасателей.

Еще до приезда ГСЧС врачи понимая, что каждая минута может стать критической, взяли необходимое оборудование и лекарства и отправились к пациентке пешком.

У женщины были симптомы вирусной инфекции

После прибытия медиков ожидал неприятный сюрприз – у женщины давление было в норме, однако несколько дней не спадала температура – 38,6. Родственники потребовали сделать тест на коронавирус.

Однако, медики "скорой" такой услуги не оказывают. А за вопрос, почему родственники не вызвали семейного врача, услышали, что ему "далеко добираться, а вы "скорая" – это ваша работа".

Медики осмотрели пенсионерку и настаивали на ее госпитализации. Это было возможно, потому что в село уже приехали спасатели. Однако женщина категорически отказалась ехать в больницу.

И даже на объяснение медиков, что состояние бабушки может резко ухудшиться, родственники сказали, что снова будут вызывать "скорую".

Подобные вызовы значительно усиливают нагрузку на медицинскую систему. Медики во время пандемии истощены и находятся на грани. Вызов медиков скорой медицинской помощи должен быть оправданным.

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