Это стало возможным благодаря Великобритании, которая предоставила Украине возможность бесплатно имплементировать в систему соответствующее приложение GoodSAM. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Почему приложение важно

С его помощью украинские врачи экстренной медицинской помощи смогут с точностью до 20 метров получать геолокацию пациента, вызывающего бригаду медиков. Это будет срабатывать даже при отсутствии у него приложения.

Это чрезвычайно важно во время войны, поскольку сейчас на подконтрольных Украине территориях находится большое количество внутренне перемещенных лиц, плохо ориентирующихся или не ориентирующихся в местности.

– рассказали в Минздраве.

Также медики при необходимости смогут поддерживать видеосвязь с обратившимся за помощью абонентом. Во время этого врач будет давать консультации или необходимые рекомендации и сможет измерять частоту дыхания и пульса пациента.

Это особенно важно в случаях, когда доступ к пациенту при разных обстоятельствах затруднен или требует большого промежутка времени.

В то же время, приложение позволит создавать базу волонтеров в системе ЭМД и координировать их деятельность. В настоящее время GoodSAM уже внедряется в регионах.

Последние новости от Минздрава

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, исследования и опыт других пострадавших от войны стран показывает, что примерно каждый 5 человек будет иметь негативные последствия для психического здоровья. В то же время каждый 10 человек ощутит эти последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

В Министерстве здравоохранения опубликовали информацию о путях восстановления утраченных документов во время войны. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Минздрав сообщил, что Кабинет Министров поддержал законопроект, который будет регулировать оборот растений рода конопли в медицинских и промышленных целях, а также в научной и научно-технической деятельности. Он расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней.

По данным Минздрава, 2 года пандемии COVID-19 и полномасштабное вторжение России в Украину существенно уменьшили количество обращений украинцев к врачам с профилактической целью. Из-за этого может произойти рост онкологических заболеваний, выявленных на поздних стадиях.

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