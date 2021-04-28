Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасс сообщил, что 27 апреля, около 19:30 в диспетчерскую поступил вызов о том, что 38-летняя женщина потеряла сознание и не дышит.

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Перед тем, как потерять сознание, женщина пожаловалась на резкую головную боль.

Медики указали родственникам, как действовать

По указанному адресу выехала реанимационная бригада, а параллельно диспетчер по телефону проводила медицинское сопровождение, объясняя, как правильно проводить реанимационные мероприятия.

Родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады. По прибытии на место врач и фельдшер провели расширенные реанимационные мероприятия.

Пациентку удалось спасти

После длительной реанимации, на 39 минуте медики смогли запустить сердце женщины.

По дороге в больницу в машине скорой помощи продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. С непрерывным мониторингом жизненно важных параметров организма пациентку доставили в Черкасскую городскую больницу №3.