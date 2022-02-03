Медики уже начали получать более высокие зарплаты

За январь медикам государственных и коммунальных заведений здравоохранения уже начисляется заработная плата на уровне не ниже 20 000 гривен для врачей и 13 500 гривен для медицинских сестер.

Новые зарплаты медикам

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге. По его словам часть медицинских работников уже получила заработную плату по этим начислениям.

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Виктор Ляшко "В частности, заработную плату на указанном уровне получили работники учреждений здравоохранения, которые финансируются из государственного бюджета. Также НСЗУ уже перечислила 2 миллиарда гривен заведениям, которые оказывают первичную медицинскую помощь, и 1 миллиард учреждениям экстренной помощи”.

По словам Ляшко, 20 тысяч для врачей и 13 500 гривен для медсестер – это лишь минимум, ниже которого медики не должны получать, но руководство может установить и более высокие зарплаты, потому что учреждения здравоохранения – это самостоятельные предприятия и могут выделять любую часть своего бюджета на оплату труда.

С учреждениями, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, также сформированы все договорные обязательства, юридическое оформление будет длиться до конца этой недели, и с понедельника начнутся выплаты средств. Все услуги, предоставленные по программе медицинских гарантий, будут профинансированы в полном объеме,

– сказал Ляшко.

Проверки и финансирование других заведений

Сейчас Минздрав собирает оперативную информацию из каждого региона, чтобы сформировать перечень медицинских учреждений, которые не способны собственным бюджетом обеспечить выплату достойной заработной платы медикам. Такие заведения получат дофинансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья. Пакет дофинансирования будет выдаваться сроком на 6 месяцев.

Однако Минздрав будет верифицировать медучреждения, которые декларируют, что нуждаются в помощи от государства. Каждое из них будет ждать проверка Госаудитслужбы, которая должна выяснить, рационально ли руководство больницы тратит средства.