Известно, что инцидент произошел 4 ноября 2021 года в поликлинике коммуны Йен Сон в районе Куок Оай вьетнамской столицы. О происшествии уже сообщили в департамент здравоохранения Ханоя.

Внимание Грудное молоко от переболевших COVID-19 мам может защитить новорожденного

Детям случайно вкололи препарат компаний Pfizer / BioNTech. После этого детей перевели на обследование в специализированную больницу.

Пока точной причины, почему произошла такая ошибка – нет. Министерство здравоохранения Вьетнама попросило департамент здравоохранения Ханоя немедленно это выяснить и привлечь к ответственности виновных.

Состояние детей

Специалисты Национальной детской больницы в Ханое заявили, что состояние вакцинированных младенцев стабильное.

Однако, отметили медики, у некоторых детей после прививки повысилась температура. Также на месте укола появилось покраснение и припухлость.

Вакцинация детей против COVID-19 в мире: последние новости