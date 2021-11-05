Известно, что инцидент произошел 4 ноября 2021 года в поликлинике коммуны Йен Сон в районе Куок Оай вьетнамской столицы. О происшествии уже сообщили в департамент здравоохранения Ханоя.
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Детям случайно вкололи препарат компаний Pfizer / BioNTech. После этого детей перевели на обследование в специализированную больницу.
Пока точной причины, почему произошла такая ошибка – нет. Министерство здравоохранения Вьетнама попросило департамент здравоохранения Ханоя немедленно это выяснить и привлечь к ответственности виновных.
Состояние детей
Специалисты Национальной детской больницы в Ханое заявили, что состояние вакцинированных младенцев стабильное.
Однако, отметили медики, у некоторых детей после прививки повысилась температура. Также на месте укола появилось покраснение и припухлость.
Вакцинация детей против COVID-19 в мире: последние новости
- В мае регуляторы США, ЕС и Великобритании одобрили вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет.
- С 6 сентября Куба стала первой страной в мире, где вакцинировали детей в возрасте от 2 лет от COVID-19.
- В Словакии вакцинация теперь доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет, а в Камбодже и Чили – от 6.
- Органы здравоохранения США окончательно одобрили вакцину Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет 3 ноября.
- Зато в Китае и Аргентине прививают уже в возрасте от 3 лет.
- В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса всех детей 12–17 лет, которые не относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19.