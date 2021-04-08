Оказалось, что большинство людей оценивают мужскую и женскую боль неодинаково. У женщин она воспринимается менее серьезной, чем у мужчин.

Ученые из Университета Майами провели несколько экспериментов. К первому было привлечено 50 человек, а ко второму – 200.

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Как проводился эксперимент

50 добровольцам показывали видеоролики, на которых пациенты и пациентки, страдавшие от повреждений плечевого сустава, выполняли упражнения. Конечно, это вызывало у них ощущение боли разной силы. Поскольку исследователи взяли ролики из базы данных с записями реальных больных, ощущение боли у людей на видео было настоящим.

Участников эксперимента попросили оценить силу переживаний каждого человека по шкале от 0 (нет боли) до 100 (худшая боль из возможных). Кроме этого, для объективной оценки ученые измеряли яркость мимики участников с помощью компьютерной системы FACS (Facial Action Coding System).

Ко второму эксперименту привлекли уже 200 человек. К той системе оценивания, которая была в первом эксперименте, исследователи добавили опросник. Участники отвечали на тщательно продуманные вопросы, которые позволили оценить их гендерные предпочтения и стереотипы. Также вопросы позволяли более подробно узнать о переживаниях человека на видео: "Насколько, по вашему мнению, он/она чувствителен к боли", "Насколько правдиво сообщает о ней?", "Какой способ избавления от боли вы бы посоветовали?" и др.

Выводы исследования

Результаты сравнили с оценками самих пациентов и с цифрами FACS. Оказалось, что женщины чаще воспринимаются как люди, испытывающие меньшую боль по сравнению с мужчинами. Хотя по объективным данным обе группы чувствовали боль одинаково.

Существует стереотип, что женщины более склонны выражать свои чувства, иногда "чересчур". И наоборот: мужчины стереотипно представляются более "стойкими", так что, увидев на его лице болезненное переживание, мы думаем, "Боже, да он, наверно, умирает!",

– заявила автор исследования Элизабет Лозин.

Авторы также рассказали, что чаще всего женщинам как способ избавления от боли советовали психотерапию и реже, чем мужчинам, советовали лекарства. При этом от пола это не зависело. Стереотипы одинаково проявлялись как и у мужчин, так и у женщин.