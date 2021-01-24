В кабинетах амбулатории поселка Высокая Печь Житомирской области температура колеблется от нуля до минус 3 градусов. В таких условиях медикам приходится работать и принимать пациентов.

Амбулатория оказалась без тепла, потому что 31 декабря заведение перешло в подчинение Тетеровской территориальной общины. Об этом - читайте в материале журналистов 24 канала.

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Поэтому, чтобы сэкономить, там решили отапливать медучреждение дровами. Газ выключили сразу, а вот твердотопливный котел так и не установили.

Пациенты переживают, чтобы не заболеть еще больше. В помещении они находятся в шапке, теплой куртке и перчатках.

Это ужас просто, потому что пришел лечиться, а в результате не можешь даже раздеться – стоишь в одежде, работники тоже в верхней одежде. Как врач может меня так послушать? Это смешно,

– рассказала пациентка амбулатории Виктория Кохановская.

Начала замерзать вода, пациентов консультируют по телефону

Единственный источник обогрева медперсонала – это 2 электрообогреватели, впрочем, даже они не нагревают воздух теплее 5 градусов. Когда на улице было минус 15 в туалетах начала замерзать вода, а на полках – физраствор для капельниц.



Электрообогреватели не помогают / Скриншот с видео

Из-за таких "спартанских" условий врачи стараются не принимать больных в амбулатории, говорят – лечить пациентов дома теплее. А в медучреждении они не могут ни послушать больного, ни сделать элементарный укол.

В туалете в раковине и в унитазе вода замерзла. В ведре вода тоже замерзает. Людей обследуют по телефону. Иногда выезжаем на дом,

– поделилась медсестра Валентина Романчук.

Уже в экстренных случаях обращаются к скорой и уже они уезжают. Говорят, капельницы, уколы в таких условиях сделать невозможно.



Врачи мерзнут в собственных кабинетах / Скриншот с видео

Какова причина

В объединенной общине говорят, поселок с амбулаторией приняли к себе в конце 2020 года. Тогда медучреждение топили природным газом, впрочем, "голубое" топливо оказалось не по карману для общества. Поэтому решили установить твердотопливный котел. Вот только от газа отказались сразу с 1 января, а с котлом вышла задержка.

По самым оптимистичным прогнозам тепло в амбулатории появится не раньше февраля – несколько дней уйдет на проплату и поставку оборудования, еще неделя – на установку и настройку техники.