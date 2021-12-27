Разговоры о том, что медитация полезна для организма, ходят давно. Но молекулярные механизмы такого явления не до конца изучены.

Внимание Нашли ахиллесову пяту гриппа: открытие позволит создать универсальную вакцину от вируса

Чтобы узнать об этом больше, ученые из университетов Флориды, Питтсбурга (США) и других научных организаций провели исследование с участием 106 мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 40 лет.

Как проходил ретрит

Во время эксперимента участники занимались медитативными практиками. И у всех несколько раз брали образцы крови:

за 5 – 8 недель до медитативного ретрита,

непосредственно перед началом ретрита,

через 3 месяца после завершения.

Медитативные практики длились 8 дней. Но кроме них, участники придерживались веганской диеты и регулярного графика сна. Сеансы медитации длились по 10 часов в день и проходили в абсолютной тишине.

Результаты эксперимента

Через 3 месяца после завершения ретрита у участников обнаружили всплеск активности 220 генов, связанных с иммунитетом, из них 68 генов, связанных с передачей сигналов интерферона.

Поэтому ученые пришли к выводу, что медитация может сыграть важную роль в лечении различных заболеваний, связанных с ослабленной иммунной системой. Правда, должны заметить, что состояние здоровья участников мог улучшить регулярный здоровый сон.