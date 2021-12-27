Медитация укрепляет иммунную систему: исследование
Ученые считают, что интенсивный медитативный ретрит может улучшить работу иммунной системы. Исследователи даже предположили, что медитация может играть важную роль в лечении различных заболеваний.
Разговоры о том, что медитация полезна для организма, ходят давно. Но молекулярные механизмы такого явления не до конца изучены.
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Чтобы узнать об этом больше, ученые из университетов Флориды, Питтсбурга (США) и других научных организаций провели исследование с участием 106 мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 40 лет.
Как проходил ретрит
Во время эксперимента участники занимались медитативными практиками. И у всех несколько раз брали образцы крови:
- за 5 – 8 недель до медитативного ретрита,
- непосредственно перед началом ретрита,
- через 3 месяца после завершения.
Медитативные практики длились 8 дней. Но кроме них, участники придерживались веганской диеты и регулярного графика сна. Сеансы медитации длились по 10 часов в день и проходили в абсолютной тишине.
Результаты эксперимента
Через 3 месяца после завершения ретрита у участников обнаружили всплеск активности 220 генов, связанных с иммунитетом, из них 68 генов, связанных с передачей сигналов интерферона.
Поэтому ученые пришли к выводу, что медитация может сыграть важную роль в лечении различных заболеваний, связанных с ослабленной иммунной системой. Правда, должны заметить, что состояние здоровья участников мог улучшить регулярный здоровый сон.