Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Когда вакцинацию закончат

По его словам, предусматриваются определенные этапы вакцинации различными группами населения.

Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года,

– заявил Степанов.

Он отметил, что это зависит от количества вакцин, которое будет приезжать в Украину. "Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 – 55% украинцев готовы вакцинироваться", – сказал министр.

Плана вакцинации после марта 2020 года нет

Степанов отметил, что плана вакцинации после марта 2022 года нет. Он призвал узнавать информацию именно из документов Министерства здравоохранения, ведь они являются официальными.

Вакцинация за свои деньги

Относительно коммерческого рынка, как отметил министр, как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в министерстве этому будут способствовать.

Отметим! Сейчас соответствующий план вакцинации предусматривает 4 этапа и приоритетные группы, однако его будут обновлять.

"Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно (оно действует – 24 канал), как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования", – добавил Степанов.

Степанов рассказал детали о вакцинации в Украине: смотрите видео

Вакцинация в Украине: что известно

Комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 6 декабря 2020 года рекомендовал парламенту принять проект постановления "О Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19".

Министерство здравоохранения предложило утвердить Национальный план на уровне приказа ведомства, а не Кабинета Министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 декабря отметил, что основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса является вакцинация 50% населения, то есть почти 21 миллиона человек.

Вакцинация в Украине / инфографика 24 канала

Степанов розповів деталі про вакцинацію в Україні: дивіться відео

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