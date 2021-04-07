Инфекционное отделение городской клинической больницы №21 заполнено пациентами с коронавирусом COVID-19. Медики делают все возможное, чтобы спасти людей.

Подробнее ситуацию в больнице описал и показал врач-инфекционист Владимир Чумак. Соответствующие видео он опубликовал на своей фейсбук-странице.

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Чумак отметил, что видел, как люди преклонного возраста, которым уже за 80, находясь в больнице с COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, праздновали бриллиантовую свадьбу.

"Я видел, как люди теряли надежду, когда твой родной человек лежит в тяжелом состоянии, а ты в это время здоровый ждешь его дома", – отметил инфекционист.

И добавил, что видел и скорбь в глазах медицинских работников, когда умирает пациент, которого всеми силами пытались спасти. А все потому, что вирус оказался сильнее.

Чумак: одна надежда – маска и дистанция

Врач призвал всех начать чувствовать ценность жизни. Ведь болезнь помолодела и стала агрессивнее. Она продолжает пугать и, к сожалению, делает это удачно.

Отделение заполнено. Медсестры и весь медицинский персонал истощены. Все падают с ног и выжимают белье от пота,

– подчеркнул Чумак.

"Круглосуточный адский труд, который наносит душевные раны. Одна надежда – маска на лице и дистанция в общественных местах. Помните об этом, это важно", – подытожил он.

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