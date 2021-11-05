Медсестра умышленно не сделала более 8 тысяч обязательных прививок детям

В Италии суд оштрафовал на 585 тысяч евро медсестру, которая не сделала более 8 тысяч обязательных прививок детям.

Что известно о халатности медсестры

35-летняя Эмануэла Петрилло с 2009 по 2015 год работала в государственных медучреждениях трех городов региона Фриули – Венеция – Джулия. По версии следствия, за это время она умышленно не проводила обязательную вакцинацию, в том числе от кори, сотням детей.

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Женщина якобы проводила прививку, но не вводила препарат. Следовательно, иммунного ответа у детей на вакцину не было.

При этом сама обвиняемая до последнего отрицала вину.

Каковы мотивы медсестры?

Мотивы действий женщины так и остались непонятными. О махинациях медсестры стало известно благодаря анализам крови, которые показали, что у детей не формируется никакой реакции на вакцину.

Так, у 153 из 159 ее подопечных не появился иммунитет к кори. Медсестру признали виновной в подделке документов, хищении и халатности.

Суд обязал женщину выплатить 585 тысяч евро в пользу учреждения Friulian Health Company.

Вакцинация против кори важна

Корь – что это? Корь – это опасное очень заразное вирусное заболевание, которое быстро распространяется. 9 из 10 человек, с которыми контактировал инфицированный человек, тоже заболеют, если они не были привиты. Корь может иметь серьезные последствия, особенно у детей в возрасте до 5 лет. Среди осложнений кори — воспаление среднего уха (отит), воспаление дыхательных путей (бронхит), пневмония, диарея, энцефалит. Этот недуг может привести даже к смерти.

Специального лечения от кори нет. Лучшая защита – вакцинация.

К слову, в Украине есть комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК). Она безопасна, эффективна и обеспечивает длительную защиту. Для наилучшей защиты ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины.