Медсестра вводила раствор вместо вакцины: более 8 тысяч человек зовут повторно прививаться
Источник:Deutchsce Welle
В Германии медсестру обвиняют в том, что вводила людям физраствор вместо вакцины от коронавируса. Теперь пострадавшим предлагают прийти на повторную вакцинацию.
Всего от действий медсестры могли пострадать более 8 тысяч человек. Запись на повторную вакцинацию уже открыли.
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Те люди, которые могли дважды получить физраствор – получают 2 дозы вакцины. На повторную прививку согласились примерно 3 600 человек, то есть менее половины.
Какие мотивы у женщины
Пока до конца неизвестно, что побудило женщину вводить раствор вместо вакцины. Есть информация лишь о том, что медсестра в своих соцсетях "критически высказывалась в отношении COVID-19" и не поддерживала действия правительства по противодействию эпидемии.
Однако адвокаты женщины все это опровергают. Они говорят, что та случайно пролила часть раствора и испугалась, что ее уволят с работы. По их версии, медсестра хотела покрыть нехватку вакцины, которая разлилась из одной ампулы.
В конце концов, ее таки уволили с работы.
Медсестра вколола раствор вместо вакцины: Предыстория
- По версии следователей, 40-летняя работница центра вакцинации могла вколоть физический раствор 8 557 людям вместо вакцины Pfizer в течение 5 марта – 20 апреля 2021 года.
- Некоторых могла прививать даже дважды.
- Большинство потенциальных пострадавших – люди старше 70 лет, которые относятся к группе риска.
- Впоследствии она призналась, что действительно подменила препарат от Pfizer физраствором. Однако женщина признала вину в лишь 6 случаях подмены.
- Впрочем, следователи говорят, что она могла делать это регулярно.