Медсестра вводила раствор вместо вакцины: более 8 тысяч человек зовут повторно прививаться

В Германии медсестру обвиняют в том, что вводила людям физраствор вместо вакцины от коронавируса. Теперь пострадавшим предлагают прийти на повторную вакцинацию.

Всего от действий медсестры могли пострадать более 8 тысяч человек. Запись на повторную вакцинацию уже открыли.

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Те люди, которые могли дважды получить физраствор – получают 2 дозы вакцины. На повторную прививку согласились примерно 3 600 человек, то есть менее половины.

Какие мотивы у женщины

Пока до конца неизвестно, что побудило женщину вводить раствор вместо вакцины. Есть информация лишь о том, что медсестра в своих соцсетях "критически высказывалась в отношении COVID-19" и не поддерживала действия правительства по противодействию эпидемии.

Однако адвокаты женщины все это опровергают. Они говорят, что та случайно пролила часть раствора и испугалась, что ее уволят с работы. По их версии, медсестра хотела покрыть нехватку вакцины, которая разлилась из одной ампулы.

В конце концов, ее таки уволили с работы.

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