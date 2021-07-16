Медучреждение Киева требует COVID-вакцинации от работников

Одна из медицинских структур в Киеве потребовала от своих сотрудников обязательную вакцинацию против коронавируса. Это первый случай в Украине.

Ситуация произошла в частном медучреждении. Людей, которые будут отказываться от прививки, угрожают отправить в отпуск без сохранения зарплаты.

К теме Новый рекорд привитых против COVID-19 в Украине

Сотрудники, которые не вакцинированы не смогут находиться на работе, в новую волну они будут отправлены в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты,

– говорится в сообщении компании.

Не все сотрудники хотят вакцинироваться против коронавируса. Но говорить об этом на камеру никто из них не согласился.

Врач-эпидемиолог Олег Рубан отметил, что это является нарушением прав человека.

Это неправильно. Сегодня это как рекомендация. Что сделала клиника – это действительно нарушение прав человека,

– сказал он.

Введут ли в Украине обязательную вакцинацию

Рубан прогнозирует, что вакцинация в Украине может стать обязательной для формирования коллективного иммунитета. Ведь в мире прогнозируют распространение коронавируса, в частности из-за новых агрессивных штаммов Дельта и Лямбда.

К примеру, во Франции и Италии уже обязали обязательно вакцинировать против коронавируса медработников, а также людей, работающих в социальной сфере, педагогов, правоохранителей. Если эпидситуация в Украине ухудшится, то выбирать не придется. Пока Украина предпоследняя в Европе по уровню вакцинации, но и статистика распространения коронавируса в нашей стране еще не требует кардинальных мер.