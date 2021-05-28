Механизм голода: поняли, как мозг посылает сигналы сытости

Мозг выполняет сложную работу, сообщая нам о том, что организм уже насытился и можно прекратить есть. Теперь ученые надеются найти новые лекарства против расстройств пищевого поведения.

Ученые из США обнаружили у мышей совершенно новый нервный путь, который запускает чувство насыщения и заставляет прекратить есть.

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Почему это важно?

Многие люди пытаются контролировать свой вес, но едят больше, чем необходимо их телу. Лишний вес может привести к ожирению и повышенному риску серьезных заболеваний: болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.

Ученые разгадали, что происходит в мозгу у грызунов во время кормления и обнаружили там совершенно новую рефлекторную дугу, соединяющую два разных набора нейронов, один из которых производит нейромедиатор дофамин, который обычно ассоциируется с чувством удовлетворения и мотивации.

Дофамин отвечает за чувство удовольствия

Ученые наблюдали за этими группами нейронов и заметили, что DA-VTA, которая отвечает за выработку дофамина, повышает активность как раз перед тем, как животные прекращают есть.

В следующем эксперименте исследователи генетически ингибировали нейроны DA-VTA и обнаружили, что тогда мыши съедают порции гораздо больших размеров.

Аналогичные опыты со второй группой нейронов DRD1-LPBN, которые получают сигналы от нейронов DA-VTA, показали, что усиление их активности ведет к возникновению чувства насыщения, и грызуны вовремя прекращают есть.