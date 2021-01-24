Исследователи изучили механизм старения иммунных клеток, который приводит к воспалительному процессу, а затем является причиной большинства возрастных заболеваний.

Ученые из Университета Стэнфорда решили определить, что вызывает возрастную дисфункцию иммунной системы. И можно ли этот механизм замедлить или остановить. Особое внимание исследователи решили обратить на гормон простагландины Е2 (PGE2), ведь предварительно уже было известно, что с возрастом уровень этого гормона растет, что в свою очередь провоцирует воспалительную активность в иммунных клетках, пишет New Atlas.

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Как именно PGE2 запускает воспалительную активность в клетках иммунной системы

На моделях животных и человеческих клеток ученые определили цепочку событий, которая приводит к дисфункциональной воспалительной активности в макрофагах.

Затем подтвердили, что зрелые макрофаги производят значительно больше PGE2, чем молодые.

Стареющие клетки обладают большим количеством рецепторов EP2, соединяющих устройство с PGE2.

Эксперименты показали, что в таком случае старые макрофаги трансформируются – воспалительные характеристики исчезают, старые клетки омолаживаются.

Что получилось в итоге

Угнетение этого механизма у пожилых мышей привело к восстановлению ослабленных когнитивных функций. В результате они выполняли тесты наравне с молодыми грызунами.

Даже когда связь PGE2 – EP2 был изолирован внутри клеток за пределами мозга, с помощью соединения, которая способна проникнуть через гематоэнцефалический барьер, все равно наблюдались когнитивные улучшения и сокращения воспалительных процессов в нейронах.