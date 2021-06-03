Открытие сделали благодаря саламандре

Исследователи из США изучали особенности организма мексиканской саламандры, которая обладает повышенной способностью к регенерации, в частности восстановлению мозга, сердца и конечностей. Они хотели выяснить, почему у саламандры не образуются шрамы, которые мешают регенерации, а также причину, которая позволяет им реагировать на повреждения иначе, чем это происходит у млекопитающих.

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Предварительно ученые уже установили, что в организме саламандры решающее значение для регенерации играют макрофаги. Когда эти иммунные клетки истощаются, то и у саламандр образуются шрамы после повреждений, как у человека.

Ключ к регенерации – макрофаги

Теперь ученые выяснили, что сигнальный ответ рецепторов (TRL), который позволяет макрофагам саламандр распознавать угрозу, отличается в зависимости от условий.

Например, на бактерии и вирусы запускается один сигнал, а на другой травмы. Именно эта особенность помогла ученым обнаружить альтернативный путь регенерации.

Открытие альтернативного пути может в конечном итоге привести к важным достижениям в регенеративной медицине для лечения людей,

– заявили авторы.

Восстановление потерянных конечностей ученые пока считают нереалистичным, однако открытие имеет большой потенциал для лечения болезней сердца, почек, печени и легких.

В частности, ученые рассматривают использование гидрогеля на месте повреждения, который будет изменять поведение макрофагов человека на поведение макрофагов саламандр с целью предотвращения рубцеванию.

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