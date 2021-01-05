Мексика одобрила использование вакцины AstraZeneca
Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков в экстренном порядке выдала разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая разработана совместно с Оксфордским университетом.
Производство вакцины начнется непосредственно в Мексике. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в твиттере.
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Имеем очень хорошие новости – Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) экстренно одобрила вакцину AztraZeneca. Таким образом, вскоре начнется производство в Мексике,
– написал министр.
К слову, ранее компания AstraZeneca договорились с правительствами Мексики и Аргентины о производстве 150 миллионов доз вакцины на первом этапе иммунизации и в дальнейшем еще 400 миллионов доз для региона Латинской Америки.
Что известно о вакцине AstraZeneca
- AsrtaZeneca (Оксфордского университета) сообщила об эффективности вакцины в среднем в 70%. Эффективность возросла до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу.
- Оксфордскую вакцину нужно отправлять в центры вакцинации в рефрижераторных фургонах или прохладных коробках и хранить в специальном холодильнике для вакцин между 2 и 8 градусами по Цельсию и защищать от света.
- Вакцина AsrtaZeneca будет гораздо дешевле своих конкурентов, компания заявляет, что она будет стоить "столько же, сколько чашка кофе".
- Первую COVID-вакцину от AstraZeneca получил 82-летний британец Брайан Пинкер.
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