Мексика одобрила китайские вакцины от COVID-19 от CanSino и CoronaVac
Мексиканские регуляторы 10 февраля дали экстренное разрешение на производство китайских вакцин от COVID-19 от производителей CanSino Biologics и CoronaVac.
Источник:MedicalXpress
О разрешении на экстренное использование обеих вакцин заявил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.
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Кроме CanSino и Sinovac CoronaVac, Мексика одобрила еще 3 вакцины от COVID-19 от Pfizer, AstraZeneca и российский "Спутник-V".
Вакцинация в Мексике: что известно
- В конце декабря Мексика стала первой латиноамериканской страной, которая одобрила вакцину от коронавируса.
- До сих вакцинировали только медицинских работников и учителей в южной части страны. Им вводили препараты от Pfizer-BioNTech.
- Первая партия вакцин AstraZeneca прибыла в Мексику в январе. Ожидается, что она будет готова для местного использования и доставки по всей Латинской Америке до марта.
По состоянию на 11 февраля в Мексика занимает третье место по смертности от коронавируса.
С начала пандемии в стране зарегистрировали около 2 миллионов инфицированных, более 170 тысяч из которых умерли.
Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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