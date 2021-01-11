На севере Мексики зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, который впервые обнаружили в Великобритании.

Новый штамм коронавируса подтвердили у 56-летнего британца, который прибыл в Мексику из Амстердама. Об этом сообщает издание CTV News.

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Мужчина, который не имел никаких симптомов заболевания коронавирусом, 29 декабря вылетел из Мехико в мексиканский город Матаморос, где у него и обнаружили новый штамм.

Впоследствии его госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за ухудшения самочувствия.

Добавим, что с начала пандемии коронавируса в Мексике коронавирусом заболели 1 534 039 человек. Из них – 1 150 422 пациента выздоровели. К сожалению, от осложнений умерли 133 706 человек.

Что известно о "британском" штамме коронавируса

Вспышку нового штамма коронавируса обнаружили в Великобритании.

Поэтому страну постепенно изолировали от остального мира.

По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее, чем уже известный.

В ВОЗ объяснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.



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