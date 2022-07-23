Можно ли принимать мелатонин при нарушениях сна

Врачи рекомендуют мелатонин всем, у кого есть трудности с засыпанием, ухудшение качества сна и частые пробуждения среди ночи. Новое исследование показывает, что такое лечение может оказаться опасным.

Как действует мелатонин

Мелатонин – это гормон, который вырабатывается в шишковидной железе в мозге и как дирижер синхронизирует все процессы в организме и биоритмы.

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Средство помогает при смене часовых поясов и всем работающим в ночные смены. Огромное преимущество мелатонина в том, что он не "выключает" организм, а лишь "уведомляет" мозг о необходимости уснуть и ускоряет расслабление. Кроме того, это безрецептурный препарат, легко можно купить в аптеке и онлайн-магазинах.

Поэтому он стал очень популярен во всем мире и многие ложатся в постель, приняв таблетку мелатонина. Однако это средство не так безопасно, как считается.

Новое исследование

Группа ученых из США и Китая проанализировала прием мелатонина среди взрослых американцев с 1999 по 2018 годы и оценила побочные эффекты в связи с возможной передозировкой. Оказалось, что жители США принимают "гормон сна" вдвое больше девяти лет назад. По мнению авторов исследования, во время пандемии эти показатели могли значительно увеличиться.

Эксперты отметили еще одну тенденцию, появившуюся в 2006 году: люди все чаще злоупотребляют мелатонином, принимая более рекомендованных 5 мг в день. Из-за популярности и доступности препарата возникает опасная иллюзия, что мелатонин абсолютно безвреден и повышение дозы не принесет никакого вреда. Однако нельзя забывать, что это гормон, а не биодобавка.

Когда мелатонин может навредить

Есть мнение, что если это естественно, то это не может повредить. Но правда, что мы просто не знаем о последствиях мелатонина в долгосрочной перспективе для взрослых или детей.

– отметили ученые.

Чрезмерный прием мелатонина связан с головными болями, головокружением, тошнотой, желудочными спазмами, спутанностью сознания и дезориентацией, раздражительностью, тревогой и легким тремором. Кроме того, этот гормон может способствовать сильному понижению давления и вызывать аллергию при взаимодействии с некоторыми препаратами.