В целом, по состоянию на 19 ноября в городе Мелитополе подтвердили 13 342 случая коронавируса среди горожан. Среди них – 547 детей.

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На сегодняшний день в инфекционном госпитале получает лечение 131 пациент из Мелитополя и близлежащих районов:

104 с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них один ребенок;

27 с подозрением на коронавирус.

На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 288 больных, из них 15 детей.

Справка. По состоянию на 2017 год в Мелитополе проживало около 155 тысяч человек.

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Источник: Минздрав