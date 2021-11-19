В Мелитополе уже вторые сутки подряд не регистрируют новых больных коронавирусом
19 ноября 2021 , 14:40Читати новину українською
Источник:Мелитопольский городской совет
За прошедшие сутки 18 ноября в Мелитополе Запорожской области не выявили ни одного случая инфицирования COVID-19. Такой показатель держится уже второй день.
В целом, по состоянию на 19 ноября в городе Мелитополе подтвердили 13 342 случая коронавируса среди горожан. Среди них – 547 детей.
К теме Заболеваемость высокая: более 20 тысяч новых COVID-больных за сутки
На сегодняшний день в инфекционном госпитале получает лечение 131 пациент из Мелитополя и близлежащих районов:
- 104 с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них один ребенок;
- 27 с подозрением на коронавирус.
На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 288 больных, из них 15 детей.Справка. По состоянию на 2017 год в Мелитополе проживало около 155 тысяч человек.
Коронавирус в Украине: актуальная статистика
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 050 человек, зафиксировали 725 летальных исходов, 22 304 пациента выздоровели.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 782), Днепропетровской (1 943), Запорожской (1 187), Донецкой (1 057) и Полтавской (1 050) областях.
- За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали 3 304 058 раз. 2 726 521 человек уже преодолел заболевание. Но умер, к сожалению, 80 231 инфицированный.