В Мелитополе уже вторые сутки подряд не регистрируют новых больных коронавирусом

19 ноября 2021 , 14:40
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Источник:

Мелитопольский городской совет

За прошедшие сутки 18 ноября в Мелитополе Запорожской области не выявили ни одного случая инфицирования COVID-19. Такой показатель держится уже второй день.

В целом, по состоянию на 19 ноября в городе Мелитополе подтвердили 13 342 случая коронавируса среди горожан. Среди них – 547 детей.

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На сегодняшний день в инфекционном госпитале получает лечение 131 пациент из Мелитополя и близлежащих районов:

  • 104 с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них один ребенок;
  • 27 с подозрением на коронавирус.

На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 288 больных, из них 15 детей.

Справка. По состоянию на 2017 год в Мелитополе проживало около 155 тысяч человек.

Коронавирус в Украине: актуальная статистика

Источник: Минздрав

  • За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 050 человек, зафиксировали 725 летальных исходов, 22 304 пациента выздоровели.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 782), Днепропетровской (1 943), Запорожской (1 187), Донецкой (1 057) и Полтавской (1 050) областях.
  • За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали 3 304 058 раз. 2 726 521 человек уже преодолел заболевание. Но умер, к сожалению, 80 231 инфицированный. 
Автор: Аліна Оліховська